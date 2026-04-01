|14.Apr.2026
| vAmigaWeb: Unterstützung für ADZ- und HDZ-Dateien
Der Amiga-Emulator für Web-Browser vAmigaWeb unterstützt nun ADZ- und HDZ-Dateiformate, die komprimierte Varianten von ADF- und HDF-Images. Beide Formate lassen sich wie gewohnt einbinden; beim Exportieren von Workspaces nutzt vAmigaWeb automatisch gzip-Komprimierung, was kleinere Dateigrößen ergibt. Ältere, unkomprimierte Workspaces bleiben weiterhin kompatibel.
Neu ist außerdem die vollständige Kompatibilität von Workspaces zwischen vAmigaWeb und der macOS-App vAmiga. Darüber hinaus wurde die Wake-Lock-Funktion korrigiert, die ein Einschlafen des Geräts während der Nutzung verhindert. Die virtuelle Tastatur wurde ebenfalls überarbeitet. (nba)
[Meldung: 14. Apr. 2026, 10:50] [Kommentare: 0]
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