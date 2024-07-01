|15.Apr.2026
| Roguecraft DX Amiga: Vorbestellzeitraum für physisches Produkt verlängert
Im Februar erschien die Version 1.8 des Rogue-like-Spiels "Roguecraft DX". Nun soll, wie zuvor der Vorgänger Roguecraft, auch die erweiterte DX-Fassung als "Boxed Version" erhältlich werden - der entsprechende Vorbestellzeitraum wurde jetzt vom ursprünglich 12. bis zum 20. April verlängert.
Die Amiga-Version von Roguecraft DX benötigt WHDLoad und ist nicht von Diskette aus spielbar. (snx)
[Meldung: 15. Apr. 2026, 09:21] [Kommentare: 1 - 15. Apr. 2026, 10:26]
