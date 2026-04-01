|15.Apr.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.1.5
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet - so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V.
Die Version 8.1.5 beinhaltet nun eine optionale 80-Bit-Softfloat-FPU-Emulation, eine neue, auf ImGui basierende Bildschirmtastatur, adaptives VSync, dauerhafte Filtereinstellungen pro Konfiguration, ein überarbeitetes Vollbildverhalten unter macOS, die Grundlagen für iOS sowie eine zahlreiche Fehlerbehebungen bei der Benutzeroberfläche, bei den .uaem-Sidecar-Metadaten, bei der Verarbeitung von CD-/Dateisystempfaden und bei der Android-Eingabe. (snx)
[Meldung: 15. Apr. 2026, 09:21] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]