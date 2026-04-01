15.Apr.2026



 Devtest: Programm zum Testen von Blockgeräten
Devtest ist ein Programm von Chris Hooper, das direkt mit einem Amiga-Blockgerätetreiber wie dem trackdisk.device oder scsi.device kommuniziert, um den Treiber und das physische Gerät zu testen. Folgende Arten von Tests können durchgeführt werden:
  • Geräteerkennung
  • Leistung
  • Paketunterstützung
  • Gerätegeometrie
  • Datenintegrität
[Meldung: 15. Apr. 2026, 09:21] [Kommentare: 0]
