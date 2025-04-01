|17.Apr.2026
| Zeichenprogramm: PolarPaint 1.3 für alle Amiga-Systeme
Vor einem Jahr stellten wir das von Anbjørn Myren entwickelte Zeichenprogramm PolarPaint vor, das für alle Amiga-Systeme erhältlich ist, und berichteten vor Kurzem über dessen Weiterentwicklung. Mit der jetzt veröffentlichten Version 1.3 führt der Autor ein neues Feature ein: Animationen. Dessen Anwendung beschreibt der Autor Schritt für Schritt in seiner ebenso aktualisierten Anleitung. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit der Pixelbearbeitung im Zoom-Modus. (dr)
[Meldung: 17. Apr. 2026, 17:52] [Kommentare: 0]
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