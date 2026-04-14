|17.Apr.2026
| Deluxe Paint V: Tastatur-Overlay für den Amiga 1200
Der Autor der Webseite "The Industrious Rabbit" hat sich in letzter Zeit mit Kunst und in diesem Zusammenhang mit Deluxe Paint V intensiver beschäftigt. Wie er schreibt, sei ein wichtiger Bestandteil des digitalen Malworkflows Tastaturkürzel. Auf älteren Computern seien mitunter Spiele und Anwendungen mit gedruckten Tastaturauflagen geliefert, worden auf denen Tastenkombinationen und häufig verwendete Funktionen aufgeführt waren. Da er ein entsprechendes Overlay für Deluxe Paint V nicht finden konnte, habe er ein solches zusammengestellt, das auf dem Amiga 1200 funktioniere (und auch auf dem Amiga 500 funktionieren sollte). (dr)
[Meldung: 17. Apr. 2026, 18:01] [Kommentare: 1 - 17. Apr. 2026, 21:00]
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