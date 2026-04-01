amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
18.Apr.2026
Dirk Dierickx


 Schwarmfinanzierung: Amiga - Classic Game Insights Vol 2
"Amiga - Classic Game Insights" ist eine Interview-Reihe, in der Spiele-Entwickler von ihren berühmtesten Titeln aus der Hochphase des Amigas erzählen. Die letztes jahr veröffentlichte Erstausgabe hat eine Laufzeit von drei Stunden und lässt u.a. David Braben, Andrew Braybrook, Geoff Crammond und Dino Dini zu Wort kommen.

Auch der jetzt über Kickstarter schwarmfinanzierte Nachfolger soll wieder drei Stunden Laufzeit aufweisen, dieses Mal wird es Hintergrundinfos zu den folgenden Titeln geben:
  • Defender of the Crown
  • Formula 1 Grand Prix
  • Cruise for a Corpse
  • Mega-lo-Mania
  • Rocket Ranger
  • UFO: Enemy Unknown
  • Uridium 2
  • Xenon, Speedball 2 & Chaos Engine
  • Populous 1 & 2, Syndicate, Theme Park
  • Shadow of the Beast Trilogy
  • Beneath a Steel Sky
Angeboten wird eine digitale Edition sowie eine Blue-Ray, für 20 bzw. 30 Euro. Zusätzlich gibt es diverse Bundles und Bonus-Pakete. Für das bereits finanzierte Projekt wurden zwei der elf Kapitel bereits fertig produziert, die Veröffentlichung des fertigen Produkts ist für Dezember 2026 geplant. (cg)

[Meldung: 18. Apr. 2026, 23:17] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.