Schwarmfinanzierung: Amiga - Classic Game Insights Vol 2

"Amiga - Classic Game Insights" ist eine Interview-Reihe, in der Spiele-Entwickler von ihren berühmtesten Titeln aus der Hochphase des Amigas erzählen. Die letztes jahr veröffentlichte Erstausgabe hat eine Laufzeit von drei Stunden und lässt u.a. David Braben, Andrew Braybrook, Geoff Crammond und Dino Dini zu Wort kommen.



Auch der jetzt über Kickstarter schwarmfinanzierte Nachfolger soll wieder drei Stunden Laufzeit aufweisen, dieses Mal wird es Hintergrundinfos zu den folgenden Titeln geben: Defender of the Crown

Formula 1 Grand Prix

Cruise for a Corpse

Mega-lo-Mania

Rocket Ranger

UFO: Enemy Unknown

Uridium 2

Xenon, Speedball 2 & Chaos Engine

Populous 1 & 2, Syndicate, Theme Park

Shadow of the Beast Trilogy

Beneath a Steel Sky Angeboten wird eine digitale Edition sowie eine Blue-Ray, für 20 bzw. 30 Euro. Zusätzlich gibt es diverse Bundles und Bonus-Pakete. Für das bereits finanzierte Projekt wurden zwei der elf Kapitel bereits fertig produziert, die Veröffentlichung des fertigen Produkts ist für Dezember 2026 geplant. (cg)



[Meldung: 18. Apr. 2026, 23:17] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

