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|18.Apr.2026
| Dual-Stick-Shooter: Tango Zero
In "Tango Zero" (Video) steuert der Spieler ein UFO, das Rinder von der Erde entführen muss - diese werden vom Mutterschiff für die Energiegewinnung benötigt, leider wehren sich die Besitzer der Rindviecher mit Waffengewalt.
Die Steuerung ist für zwei Joysticks ausgelegt - einer steuert das UFO und den Beam-Strahl, mit dem die Rinder aufgelesen werden, der andere die offensiven und defensiven Waffensysteme. Dem Entwickler zufolge ist Tango Zero sowohl für einen einzelnen als auch für zwei kooperierende Spieler geeignet. Auch ein Single-Joystick-Modus wird angeboten, der aber zusätzliche Herausforderungen mit sich bringe.
Die digitale Version ist für 3 USD über itch.io erhältlich. Zusätzlich gibt es eine limtierte "Big Box" samt (Zitat) "stilvollen Halstüchern" und einer Miniatur des UFOs aus dem Spiel bei maskinemand.dk. (cg)
[Meldung: 18. Apr. 2026, 23:39] [Kommentare: 0]
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