|19.Apr.2026
| Last Minute Creations: Germz Survivor
Während es in Germz noch galt, als Mikroorganismus neue Wirte zu befallen, ist die Aufgabe beim jüngsten Spiel von Last Minute Creations eine gänzlich andere: Die Menschheit ist von den Keimen übernommen worden und Sie sind als "Germz Survivor" der letzte, der noch Widerstand leistet. Das Ziel: Soviele fremdgesteuerte Zombies wie möglich mit in den Untergang zu reißen, bevor es Sie selber erwischt.
Das Spiel setzt mindestens einen OCS-Amiga mit Kickstart 1.3, 1 MB Chip-RAM sowie 1 MB weiteres RAM, bevorzugt Fast-RAM, voraus. (snx)
[Meldung: 19. Apr. 2026, 08:43] [Kommentare: 0]
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