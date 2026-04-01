|20.Apr.2026
| Twitch-Streams auf den Amiga: AmiStreamRaider 0.4.0
Mit AmiStreamRaider ist es auch auf dem Amiga möglich, Twitch-Streams abzuspielen (amiga-news.de berichtete). Das nun bereitgestellte Update umfasst die Integration des Twitch-Chats, eine übersichtlichere Darstellung der Kanalinformationen sowie verschiedene Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und im Backend. (dr)
[Meldung: 20. Apr. 2026, 20:33] [Kommentare: 1 - 20. Apr. 2026, 22:18]
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