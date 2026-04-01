|20.Apr.2026
| WLAN-Treiber: DaynaPORT 1.5
Robert Smiths "DaynaPORT"-Treiber nutzt die in den SD-basierten SCSI-"Laufwerken" ZuluSCSI und BlueSCSI vorhandene WLAN-Emulation, um jeden Amiga mit SCSI-Host ans Netzwerk anzuschließen. Version 1.5 bietet folgende Änderungen:
Download: 1.5.lha (11 KB) (dr)
- Open multiple times
- Timer crash on exit (CheckIO check fix)
- 16bit read/write calls
- Aggressive mode to reduce wait times (experimental in config and may slow other parts of your OS)
[Meldung: 20. Apr. 2026, 20:39] [Kommentare: 0]
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