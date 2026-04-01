21.Apr.2026









Feature: Die Geschichte von Banshee

Gamereactor hat einen weiteren Artikel über einen dänischen Amiga-Klassiker veröffentlicht: Nach dem kürzlich erschienenen Feature über "Sword of Sodan" (amiga-news.de berichtete) widmet sich Autor Palle Havshøi-Jensen diesmal "Banshee". Der 1994 von Core Design für Amiga 1200, Amiga 4000 und CD32 erschienene vertikale Shooter stammt von zwei dänischen Amiga-Enthusiasten aus der Demoszene: Designer Jacob Andersen und Programmierer Søren Hannibal. Banshee gilt bis heute als einer der besten Shooter auf dem Amiga und erschien nie auf anderen Plattformen.



Der Artikel, der auf einem Gespräch mit Jacob Andersen basiert, erzählt die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte: Aus einer losen Idee und einer schnell zusammengestellten Demo wurde ein Anstellungsvertrag bei Core Design in Derby, England. Erwähnenswert ist unter anderem das damals bahnbrechende System dynamischer Schwierigkeit, das Søren Hannibal entwickelte und das bewusst geheim gehalten wurde. Auch kuriose Anekdoten finden sich im Text, etwa dass Jacob im selben Büro wie Toby Gard saß, als dieser die Grundlagen für Tomb Raider legte, und das Angebot ablehnte, an dessen Grafik mitzuarbeiten. (nba)



[Meldung: 21. Apr. 2026, 08:37] [Kommentare: 4 - 21. Apr. 2026, 17:47]

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