22.Apr.2026



 Java-Programm: ham_convert 1.12.2
Sebastian Sieczkos javabasiertes Programm ham_convert wandelt moderne Grafikformate in das HAM-Format des Amigas um. Mit der Version 1.12.2 wurde die HAM6/HAM8-Konvertierung beschleunigt und bei den AGA-Modi ein Fehler beim Farbenreduzieren behoben, der zu Duplikaten bei den Palettenfarben führte. (snx)

[Meldung: 22. Apr. 2026, 11:20] [Kommentare: 0]
