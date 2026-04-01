amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
22.Apr.2026



 MUI-Klasse: HTMLview.mcc 13.6
Die seit 2007 quelloffene MUI-Klasse zum Anzeigen von HTML-Dokumenten HTMLview liegt jetzt in der Version 13.6 vor. Es ist das erste Update seit dem Umzug auf GitHub. Die MCC-Datei lässt sich nun nahtlos unter AmigaOS 3.x, AmigaOS 4 und MorphOS aus einer einzigen Docker-Toolchain erstellen und enthält einen wiederverwendbaren Netzwerk-Load-Hook, der einfaches HTTP und HTTPS unterstützt. (snx)

[Meldung: 22. Apr. 2026, 11:21] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.