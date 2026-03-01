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22.Apr.2026



 AmiCube-DEV1-Erweiterung für Edge-FPGA-Boards
Mit der AmiCube-DEV1-Erweiterung unter dem Titellink für 75 Dollar (rund 64 Euro) können Entwickler ein mit 13.750 Rupien (umgerechnet etwa 125 Euro) erschwingliches Edge-FPGA-Board nutzen, um sich an der Arbeit am AmiCube-Minimig-Core auf dem Artix-7-FPGA zu beteiligen oder ihn zu testen.

In seinem jüngsten Video beschreibt der AmiCube-Entwickler Ranko Rodics dieses Hilfsmittel zur Arbeit an seinem "FPGA-basierten Amiga-Klon der nächsten Generation" (amiga-news.de berichtete). (snx)

[Meldung: 22. Apr. 2026, 11:21] [Kommentare: 0]
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