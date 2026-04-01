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23.Apr.2026
c't


 Sonderheft: "c't Retro"
Fünf Jahre nach dem letzten Heft bietet der Heise-Verlag wieder ein c't-Sonderheft zum Thema "Retro", zu den Themen gehören dieses Mal:
  • Commodore 64: Brotkasten mit Kultstatus
  • Atari-ST-Replika in günstigem FPGA-Board
  • Amiga - die Wow-Maschine
  • Retrogaming in Perfektion
  • Alte IT-Geräte reparieren
  • Speichermedien rettenPlatinen reparieren
  • Pixel-Look auf modernen Fernsehern
  • Diskettenlaufwerke reinigen
Das Heft ist als PDF oder versandkostenfreie Printausgabe für 12,90 bzw. 14,90 Euro erhältlich. (cg)

[Meldung: 23. Apr. 2026, 22:39] [Kommentare: 0]
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