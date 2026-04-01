|23.Apr.2026
c't
| Sonderheft: "c't Retro"
Fünf Jahre nach dem letzten Heft bietet der Heise-Verlag wieder ein c't-Sonderheft zum Thema "Retro", zu den Themen gehören dieses Mal:
Das Heft ist als PDF oder versandkostenfreie Printausgabe für 12,90 bzw. 14,90 Euro erhältlich. (cg)
- Commodore 64: Brotkasten mit Kultstatus
- Atari-ST-Replika in günstigem FPGA-Board
- Amiga - die Wow-Maschine
- Retrogaming in Perfektion
- Alte IT-Geräte reparieren
- Speichermedien rettenPlatinen reparieren
- Pixel-Look auf modernen Fernsehern
- Diskettenlaufwerke reinigen
[Meldung: 23. Apr. 2026, 22:39] [Kommentare: 0]
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