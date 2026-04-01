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|23.Apr.2026
Zoltan Balaton (News)
| Emulation: Neuer, QEMU-spezifischer Grafikkartentreiber für AmigaOS 4
QEMU-Entwickler Zoltan Balaton stellt mit ATIRadeon.chip einen Ersatz für den mit AmigaOS 4 ausgelieferten Grafikkartentreiber zur Verfügung. Sein Treiber beschränkt sich auf die Funktionen der noch relativ rudimentären ATI-Emulation in QEMU und funktioniert deswegen problemlos unter dieser Emulation - mit echter Hardware ist er dagegen nicht kompatibel.
Mit dem neuen Treiber sind höhere Auflösungen und Farbtiefen als mit der bisherigen Kombination aus AmigaOS-SM502-Treiber und QEMU-SM501-Emulation. Der Treiber wurde nur mit dem vor zwei Tagen veröffentlichten QEMU 11.0 getestet, ältere Versionen produzieren unter Umständen Grafikfehler oder funktionieren gar nicht mit dem Treiber. (cg)
[Meldung: 23. Apr. 2026, 23:03] [Kommentare: 0]
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