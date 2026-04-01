23.Apr.2026

Simon Neumann (E-Mail)







Knobelspiel von Entwickler-X: "Tap Jewels" als Boxed- und Download-Version

Pressemitteilung: Entwickler-X und Alinea Computer freuen sich die Boxed- sowie die Download Version von Tap Jewels für den 68k-Amiga vorstellen zu dürfen. Entwickler-X ist dabei für die Entwicklung und Alinea Computer für den Vertrieb verantwortlich.



Bei Tap Jewels handelt es sich um ein klassisches Match-3-Juwelen-Spiel, welches mit seinem einfachen, bewährten Spielprinzip jede Menge Spielspaß und einen hohen Suchtfaktor bietet. Nebeneinander liegende Juwelen einer Farbe können vom Spielfeld entfernt werden, um Punkte zu erhalten. Je mehr Juwelen man gleichzeitig abräumt, desto mehr neue Juwelen kommen ins Spielfeld und verlängern so den Spielverlauf. Durch geschicktes Kombinieren von Juwelen sowie Nutzung spezieller Steine (RowCleaner, ColumnCleaner, CrossCleaner) kann man das Spiel verlängern und sich einen guten Platz in der Highscore sichern.





Beim Abräumen vieler Juwelen und zügigem Spielverlauf ohne Fehler füllt sich im unteren Bereich des Spielfeldes eine Mana-Anzeige, die das Spiel bei maximaler Füllung in den Bonus-Modus wechselt und den Spieler eine Zeit lang mit doppelter Punktzahl belohnt. Während dieser Zeit baut sich der Spieldruck weiter auf, der Spielverlauf muss fokussierter und schneller sein, um den Bonus so lange wie möglich zu halten. Einen hohen Wiederspielwert bieten die integrierten Errungenschaften (Awards), die beim Erreichen verschiedener Ziele erspielt werden können.



Mit den Spiele-Modi ,,Puzzle" und ,,Time Master" werden dem Spieler zwei Möglichkeiten zum Spielen geboten. Während bei ,,Puzzle" der Fokus auf Kombinieren größerer Anzahl von Juwelen liegt, um das Spielfeld so lange wie möglich gefüllt zu halten, ist bei ,,Time Master" das Spiel durch den Zeitdruck etwas zügiger zu spielen. Fehler beim Klicken werden mit Zeitverlust bestraft und führen im Laufe des Spieles zu einem erhöhten Druck.





Auf technischer Seite haben die EntwicklerX bewusst eine kleine Amiga-Konfiguration als Basis gewählt. Ein Amiga 500 mit einer 512-KB-Speichererweiterung und einem Diskettenlaufwerk sind völlig ausreichend.



Von der Programmierung über die Grafiken bis zur Musik sind alle Elemente von Menschen gemacht. Es wurden keinerlei KI, keine Grafik-Assets oder fertige Musik verwendet. Frank Menzel und Thomas Claus von den EntwicklerX wollten durch dieses Projekt bewusst die Besonderheiten des Amigas kennenlernen und möchten Ihr Können in zukünftigen Projekten für den Amiga erweitern und verbessern. Mit Sven Thoennissen haben sie für Tap Jewels zudem einen Musiker gefunden, der bis in die 2000er Jahre auf dem Amiga musikalisch unterwegs war und nach über 20 Jahren nun wieder erste Amiga-MOD-Files komponiert hat. Back to the Roots! (cg)



[Meldung: 23. Apr. 2026, 23:20] [Kommentare: 0]

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