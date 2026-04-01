|24.Apr.2026
| Autorennspiel: Tech-Demo 0.5 von Spirit of Eternal Racer
"Spirit of Eternal Racer" (Video) ist ein sich in Entwicklung befindliches 2,5D-Rennspiel, das "Retro-Charme mit realistischer Fahrphysik und einem flüssigen, rasanten Spielerlebnis" verbindet. Als Zielplattform hat der Autor einen Amiga 1200 mit PiStorm32-lite und einem Raspberry Pi 3 angegeben.
Die neue Demoversion bietet zahlreiche Verbesserungen in allen Bereichen:
(dr)
- Komplett überarbeitete Fahrzeuge
- Zwei Rennstrecken, darunter Spa-Francorchamps
- Lenken mit einem echten Lenkrad (Linux)
- Eine realistischere Streckenbreite
- Unfälle, die tatsächlich wie Unfälle aussehen
- Einstellbarer Schwierigkeitsgrad
- Eine deutlich ansprechendere Benutzeroberfläche
- Bremsspuren und Radanimationen
[Meldung: 24. Apr. 2026, 06:01] [Kommentare: 0]
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