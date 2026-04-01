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24.Apr.2026



 Autorennspiel: Tech-Demo 0.5 von Spirit of Eternal Racer
"Spirit of Eternal Racer" (Video) ist ein sich in Entwicklung befindliches 2,5D-Rennspiel, das "Retro-Charme mit realistischer Fahrphysik und einem flüssigen, rasanten Spielerlebnis" verbindet. Als Zielplattform hat der Autor einen Amiga 1200 mit PiStorm32-lite und einem Raspberry Pi 3 angegeben.

Die neue Demoversion bietet zahlreiche Verbesserungen in allen Bereichen:
  • Komplett überarbeitete Fahrzeuge
  • Zwei Rennstrecken, darunter Spa-Francorchamps
  • Lenken mit einem echten Lenkrad (Linux)
  • Eine realistischere Streckenbreite
  • Unfälle, die tatsächlich wie Unfälle aussehen
  • Einstellbarer Schwierigkeitsgrad
  • Eine deutlich ansprechendere Benutzeroberfläche
  • Bremsspuren und Radanimationen
(dr)

[Meldung: 24. Apr. 2026, 06:01] [Kommentare: 0]
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