|24.Apr.2026
| Quelloffenes A4091/A4092-Software-Paket: Version 42.37
Für ReA4091, den quelloffenen Nachbau von Commodores Fast-SCSI2-Controller A4091, als auch dessen modernen Nachfolger A4092, steht ein ebenfalls quelloffenes Software-Paket zur Verfügung, das AmigaOS-Treiber, ein ROM-Image, ein Test-Programm sowie Software fürs Debuggen des Treibers beinhaltet.
Die Version 42.37 konzentriert sich auf eine umfassendere Unterstützung für NCR53C7x0-Boards, die Flash-Verwaltung für A4092/A4770, eine verbesserte Unterstützung für mitgelieferte Dateisysteme sowie eine optimierte Benutzererfahrung bei der Utility-Disk und im AmigaGuide. (dr)
[Meldung: 24. Apr. 2026, 22:00] [Kommentare: 0]
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