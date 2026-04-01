|24.Apr.2026
| Veranstaltung: 1. Retro Computer Meeting bei Wolfsburg (24.-26.04)
Bislang unter dem Namen Alternatives Computer-Meeting laufend, startet die Veranstaltung mit dem neuen Namen "Retro Computer Meeting" in seine erste Auflage an diesem Wochenende. Wie gehabt sind im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf bei Wolfsburg alle Fans von Heimcomputern und Konsolen der 80er, 90er und frühen 2000er, sowie deren Klones und Nachfolger willkommen. Teilnehmer ohne eigene Harware können jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen. (dr)
[Meldung: 24. Apr. 2026, 22:21] [Kommentare: 0]
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