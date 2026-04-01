amiga-news ENGLISH VERSION
Links| Forum| Kommentare| News melden
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
25.Apr.2026



 Printmagazin: Amiga Germany, Ausgabe 18
Amiga Germany" hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Facebook-Gruppe, das Magazin im A5-Format kümmert sich schwerpunktmäßig um die Spiele- und Demo-Szene auf dem Amiga. Die 17. Ausgabe kann für 4,99 Euro (zzgl. Versand) vorbestellt werden und bietet u.a. folgende Themen:
  • Titelstory: Eye of the Beholder
  • Mortal Kombat
  • Story of A1K
  • Gameshows Spiel-Umsetzungen
  • RePlay: Prince of Persia
  • Spielemagazine von Damals: Amiga Games
  • Spielewertungen GER vs. GB
  • Box Art Story
  • Aktuelle News
  • Jede Menge Erinnerungen
  • GRATIS Überraschungs-Sammelkarte! (nur solange der Vorrat reicht)
(cg)

[Meldung: 25. Apr. 2026, 23:18] [Kommentare: 1 - 26. Apr. 2026, 02:53]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
