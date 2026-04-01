25.Apr.2026



 Single-Screen-Plattformer: Demoversion 0.7.1 von Loony Ledges
"Loony Ledges" ist ein Single-Screen-Plattformer im Stil von 8-Bit-Klassikern wie Manic Miner, der in der finalen Version 75 Level mitbringen soll. Die aktuelle Demo-Version beinhaltet 10 Level, sie benötigt einen beliebigen Amiga mit mindestens einem Megabyte Chip-RAM. (cg)

[Meldung: 25. Apr. 2026, 23:28] [Kommentare: 0]
