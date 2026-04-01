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25.Apr.2026



 Tutorial: Aufbau und Inbetriebname einer "SD-BOX"
sdbox ist ein quelloffner SD-Card-Reader für den Parallelport des Amigas. In einem ausführlichen, bebilderten Tutorial beschreibt Domingo 'Mingo' Fivoli den Bau und die Inbetriebnahme des Geräts. (cg)

[Meldung: 25. Apr. 2026, 23:32] [Kommentare: 0]
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