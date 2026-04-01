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25.Apr.2026
(ANF)


 PDF-Magazin: REV'n'GE 180 (italienisch/englisch)
Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen. Zudem wird versucht, auch weniger bekannte Retrospiele herauszusuchen. Die aktuelle Ausgabe bespricht u.a. die Amiga-Titel "Menace" und "CyberBlast-X". (cg)

[Meldung: 25. Apr. 2026, 23:35] [Kommentare: 0]
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