|25.Apr.2026
| QEMU-Frontend zum Starten von AmigaOS 4/MorphOS/AROS: Kyvos 2.0.0
George Sokianos' QEMU-Frontend Kyvos, das die Einrichtung und den Start von AmigaOS 4, MorphOS und AROS unter QEMU deutlich vereinfachen soll, liegt nun in der Version 2.0.0 vor, die das Nutzererlebnis weiter verbessern soll und bspw. den kompletten Installationsvorgang von AmigaOS 4.1 FE samt Updates automatisiert. Diesen Installationsvorgang führt der Entwickler auch in einem Video vor. (cg)
[Meldung: 25. Apr. 2026, 23:40]
