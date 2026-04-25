26.Apr.2026



 Aminet-Uploads bis 25.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 25.04.2026 dem Aminet hinzugefügt:
ABBS320_999.lha                comm/bbs   734K  OS3 PUBLIC ABBS 3.2 FOR ALL...    
Codesets-AmIRC.lha             comm/irc    74K  OS3 Codesets plugin for AmI...             
u64ctl.lha                     comm/misc  216K  OS3 Ultimate64/Ultimate-II ... 
vCPUComp_V3.0.lha              dev/cross   65K  OS3 GigatronTTL asm compile...                 
micropython.lha                dev/lang   263K  OS3 MicroPython interpreter...     
NodeAmiga.lha                  dev/lang   517K  VAR JS runtime for AmigaOS                   
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
fat95.v3.21.lha                disk/misc  219K  OS3 Win95/98 compatible fil...          
MountADF10a.lha                disk/misc   27K  OS3 mount adf file on FFn: ...     
cfd141.lha                     driver/med 390K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
SpeedManiax-Demo5.adf          game/demo  880K  VAR Speed Maniax, Amiga dem...                 
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 1.0M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
HollyTris_AROS.lha             game/think  38M  ARO Modern Tetris clone wit... 
HollyTris_MorphOS.lha          game/think  39M  MOS Modern Tetris clone wit... 
HollyTris_OS4.lha              game/think  39M  OS4 Modern Tetris clone wit... 
wcs_manual_de_v1.2.pdf         gfx/3d     2.2M  GEN German manual for World... 
1il-bmp2bin.lha                gfx/conv     3K  OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... 
Amico8.lha                     misc/emu   755K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
NAFCYI1995S3-B03.zip           text/bfont 777K  GEN NAFCYI Fall 1995 (BMP F...             
NAFCYI1995S4-B01.zip           text/bfont 1.4M  GEN NAFCYI Winter 1995-96 (...        
NAFCYI1995S3-03.zip            text/pfont 516K  GEN NAFCYI Fall 1995 (PS Fo...              
NAFCYI1995S4-01.zip            text/pfont 1.3M  GEN NAFCYI Winter 1995-96 (...         
WHDArchiveExtractor.lha        util/arc    29K  OS3 Automates extraction of... 
blankermojo.lha                util/cdity  13K  OS3 Screen blanker commodit...                 
tree-mos.lha                   util/dir   171K  VAR Display a tree view of ...       
VATestprogram.zip              util/misc   11M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
ZodiTV.lha                     util/misc   89K  OS3 Plays live IPTV streams...   
GoVD.lha                       util/wb     42K  OS3 Virtual Desktops for Wo...           
OBWorkbench.lha                util/wb    380K  OS3 Workbench replacement f...
(snx)

[Meldung: 26. Apr. 2026, 08:53]
