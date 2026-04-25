|26.Apr.2026
| Aminet-Uploads bis 25.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 25.04.2026 dem Aminet hinzugefügt:
ABBS320_999.lha comm/bbs 734K OS3 PUBLIC ABBS 3.2 FOR ALL... Codesets-AmIRC.lha comm/irc 74K OS3 Codesets plugin for AmI... u64ctl.lha comm/misc 216K OS3 Ultimate64/Ultimate-II ... vCPUComp_V3.0.lha dev/cross 65K OS3 GigatronTTL asm compile... micropython.lha dev/lang 263K OS3 MicroPython interpreter... NodeAmiga.lha dev/lang 517K VAR JS runtime for AmigaOS REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s... fat95.v3.21.lha disk/misc 219K OS3 Win95/98 compatible fil... MountADF10a.lha disk/misc 27K OS3 mount adf file on FFn: ... cfd141.lha driver/med 390K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... SpeedManiax-Demo5.adf game/demo 880K VAR Speed Maniax, Amiga dem... AmiDuke_RTG.lha game/shoot 1.0M OS3 Amiga port of Duke Nuke... HollyTris_AROS.lha game/think 38M ARO Modern Tetris clone wit... HollyTris_MorphOS.lha game/think 39M MOS Modern Tetris clone wit... HollyTris_OS4.lha game/think 39M OS4 Modern Tetris clone wit... wcs_manual_de_v1.2.pdf gfx/3d 2.2M GEN German manual for World... 1il-bmp2bin.lha gfx/conv 3K OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... Amico8.lha misc/emu 755K OS3 PICO-8 fantasy console ... NAFCYI1995S3-B03.zip text/bfont 777K GEN NAFCYI Fall 1995 (BMP F... NAFCYI1995S4-B01.zip text/bfont 1.4M GEN NAFCYI Winter 1995-96 (... NAFCYI1995S3-03.zip text/pfont 516K GEN NAFCYI Fall 1995 (PS Fo... NAFCYI1995S4-01.zip text/pfont 1.3M GEN NAFCYI Winter 1995-96 (... WHDArchiveExtractor.lha util/arc 29K OS3 Automates extraction of... blankermojo.lha util/cdity 13K OS3 Screen blanker commodit... tree-mos.lha util/dir 171K VAR Display a tree view of ... VATestprogram.zip util/misc 11M OS3 Versatile Amiga Testpro... ZodiTV.lha util/misc 89K OS3 Plays live IPTV streams... GoVD.lha util/wb 42K OS3 Virtual Desktops for Wo... OBWorkbench.lha util/wb 380K OS3 Workbench replacement f...(snx)
[Meldung: 26. Apr. 2026, 08:53]
