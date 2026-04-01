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|27.Apr.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: Plugins HTTP Streamer 2.0 und hURL 2.1 veröffentlicht
Pressmitteilung: Airsoft Softwair freut sich das neue Networking-Dreamteam für Hollywood vorstellen zu dürfen: HTTP Streamer 2.0 und hURL 2.1. HTTP Streamer 2.0 ist ein großes Update, welches nun einen echten Streamingmodus für Audio- und Videodateien bietet und außerdem hURL benutzen kann, um Dateien auch über HTTPS oder irgendein anderes von hURL unterstütztes Protokoll zu streamen.
hURL 2.1 ist ein kleineres Update, welches einige Fehlerbereinigungen und Verbesserungen enthält sowie eine öffentliche Schnittstelle, sodass auch andere Plugins wie HTTP Streamer auf Funktionen des Plugins zugreifen können.
Beide Plugins stehen ab sofort auf dem Hollywood-Portal zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dank Hollywoods plattformunabhängigem Design stehen Versionen für AmigaOS3, AmigaOS 4, MorphOS, Linux (ppc, arm, arm64, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64, arm64), Windows (x86, x64), Android (arm, arm64), und iOS (arm, arm64) zur Verfügung. (dr)
[Meldung: 27. Apr. 2026, 06:35] [Kommentare: 0]
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