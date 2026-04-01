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27.Apr.2026



 Video-Tutorial: AMOS Hardware-Sprites & Verwaltung von Farbpaletten
In seinem neuesten AMOS-Video beschäftigt sich Keith 'Yawning Angel' Elcombe mit Hardware-Sprites und zeigt, wie man mit einem Hardware-Sprite 32 Farben auf einem 16-Farben-Bildschirm darstellen kann. (dr)

[Meldung: 27. Apr. 2026, 19:56] [Kommentare: 0]
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