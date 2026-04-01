|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|28.Apr.2026
| Dateimanager: Directory Opus 5.100
Der quelloffene Dateimanager Directory Opus 5 wird von Dimitris "MiDWaN" Panokostas weiterentwickelt (amiga-news.de berichtete). Mit den Versionen 5.99 und 5.100 sind innerhalb weniger Tage zwei weitere Updates erschienen.
Version 5.99 bringt vor allem eine umfangreiche Überarbeitung der RTG-Grafikunterstützung: Das System wurde von cybergraphics.library auf Picasso96API.library umgestellt, mit CyberGraphX als Fallback. Damit werden unter anderem Drag-Mask-Darstellung und 24-Bit-ILBM-Dekodierung auf modernen Grafikkarten korrigiert. Für AmigaOS 4 wurden zudem mehrere Fehler behoben und neue Funktionen portiert, darunter ein erweiterter Font-Requester (bis 96 Punkt für 4K/HiDPI-Displays), die Anzeige des vollständigen Pfads im Lister-Titel sowie eine lesbare Speicheranzeige in der Titelleiste.
Version 5.100 fügt explizite FTPS-Unterstützung über AmiSSL/OpenSSL hinzu, inklusive geschützter Kontroll- und Datenkanäle sowie optionaler TLS-Zertifikatsprüfung. Die FTP-Optionen wurden um entsprechende Sicherheitseinstellungen erweitert, ftps://- und ftp://-URL-Schemata werden unterstützt. Zudem wurde ein Fehler im Archiv-Lister von XADOpus behoben, der bei Unterordnern leere Einträge erzeugte.
Download:
[Meldung: 28. Apr. 2026, 10:44] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.