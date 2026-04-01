|28.Apr.2026
| Action-Spiel: Railblaze
Dion Guy hat mit Railblaze ein neues Actionspiel für Amiga-PAL-Systeme veröffentlicht. Ziel ist es, auf 20 Etagen blaue Kugeln (Orbs) einzusammeln und dabei feindlichem Beschuss auszuweichen, um den Ausgang zur nächsten Etage freizuschalten. Das in AmiBlitz3 entwickelte Spiel läuft auf jedem Amiga mit 1 MB RAM (512 KB Chip RAM und 512 KB Slow/Fast RAM) und steht auf itch.io im ADF- und LHA-Format kostenlos zum Download bereit. (nba)
[Meldung: 28. Apr. 2026, 10:55] [Kommentare: 0]
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