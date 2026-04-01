|29.Apr.2026
| Retro-Fußballspiel: Demoversion von Mundialito 2
Wie sein Vorgänger ist auch Mundialito 2 ein Retro-Fußballspiel und soll ein neues Gameplay sowie rasante Action-Szenen bieten. 32 Mannschaften kämpfen um den begehrten Pokal, wobei zwei Spielmodi zur Auswahl stehen: "Classic" und "Arcade" – dabei sind Boni auf dem Spielfeld zu finden, welche die eigenen Chancen verbessern oder einem aber auch einen Strich durch die Rechnung machen können.
Mundialito 2 befindet sich noch in der Entwicklung. Die Demoversion setzt einen Amiga 1200 voraus. (snx)
[Meldung: 29. Apr. 2026, 16:59] [Kommentare: 1 - 29. Apr. 2026, 18:50]
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