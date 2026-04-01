amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
29.Apr.2026



 Retro-Fußballspiel: Demoversion von Mundialito 2
Wie sein Vorgänger ist auch Mundialito 2 ein Retro-Fußballspiel und soll ein neues Gameplay sowie rasante Action-Szenen bieten. 32 Mannschaften kämpfen um den begehrten Pokal, wobei zwei Spielmodi zur Auswahl stehen: "Classic" und "Arcade" – dabei sind Boni auf dem Spielfeld zu finden, welche die eigenen Chancen verbessern oder einem aber auch einen Strich durch die Rechnung machen können.

Mundialito 2 befindet sich noch in der Entwicklung. Die Demoversion setzt einen Amiga 1200 voraus. (snx)

[Meldung: 29. Apr. 2026, 16:59] [Kommentare: 1 - 29. Apr. 2026, 18:50]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.