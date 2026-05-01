|02.Mai.2026
| Amiga Games That Weren't: Ragnov
Im Arcade-Adventure "Ragnov", Ende der Achtziger Jahre vom niederländischen Team "Softeyes" entwickelt, sollte der Spieler mit einem Jetpack bewaffnet ein unterirdisches Labyrinth erforschen. Geboten wurde neben Parallax-Scrolling auch ein Zwei-Spieler-Modus mit Splitscreen-Ansicht. Ein spielbares Demo des nie fertiggestellten Titels sowie einige Anmerkungen der damaligen Entwickler sind jetzt bei Amiga Games That Weren't zu finden. (cg)
[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:23] [Kommentare: 0]
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