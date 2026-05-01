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|02.Mai.2026
Andreas Magerl (ANF)
| APC&TCP & Amiga Future: Geburtstag und Urlaub
APC&TCP wurde gestern 34 Jahre alt - amiga-news.de gratuliert herzlich zu diesem zwar nicht runden, aber doch recht eindrucksvollen Freudentag! Inhaber Andreas Magerl teilt mit, dass er sich von 6. bis 23. Mai in Urlaub befindet - in dieser Zeit werden keine Bestellungen abgearbeitet und die Webseite sowie Social-Media-Kanäle der Amiga-Future nicht aktualisiert. In dringenden Fällen kann Magerl weiterhin per WhatsApp kontaktiert werden, ansonsten herrscht ebenfalls erst mal "Funkstille".
Liegen gebliebene Bestellungen - das betrifft u.U. auch Downloads - werden nach dem Urlaubsende abgearbeitet, der Herausgeber bittet aber um etwas Geduld: es werde erfahrungsgemäß einige Tage dauern, bis die Warteliste erledigt sei. (cg)
[Meldung: 02. Mai. 2026, 23:33] [Kommentare: 2 - 03. Mai. 2026, 17:46]
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