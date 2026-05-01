|03.Mai.2026
| FTP-Client: LumiFTP 1.0
LumiFTP ist ein FTP-, FTPS- und SFTP-Client für AmigaOS 3.2, der mit dem NDK 3.2 in C geschrieben wurde und eine MUI-3.8-Oberfläche sowie eine ARexx-Schnittstelle besitzt. Neben der entsprechenden Betriebssystemversion wird mindestens ein 68020-Prozessor vorausgesetzt.
Download: LumiFTP_1.0.258.lha (263 KB) (snx)
[Meldung: 03. Mai. 2026, 07:40] [Kommentare: 1 - 03. Mai. 2026, 10:13]
