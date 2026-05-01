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04.Mai.2026



 Isometrisches Arcade-Spiel: Return to Blacktooth
"Return to Blacktooth" (Teaser-Video) ist ein isometrisches Arcade-Abenteuer und der geistige Nachfolger von Head Over Heels. Die beiden Charaktere Head - ausgestattet mit Sprung- und Gleitfähigkeiten - und Heels - der mit Geschwindigkeit und seiner Fähigkeit, Objekte zu stapeln, glänzen kann -, müssen über 300 Räume voller Rätsel, hinterhältiger Fallen und versteckter Überraschungen meistern, während sie versuchen, die Galaxie aus den Fängen von Imperator Blacktooth zu befreien.

Unterstützt werden alle Amiga-Modelle mit 512 KB Chip-RAM und 512 KB anderem RAM. (dr)

[Meldung: 04. Mai. 2026, 18:38] [Kommentare: 0]
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