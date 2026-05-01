|04.Mai.2026
| Single-Screen Arcade-Action: Blue And Red - Fight The Robots 1.4
"Blue And Red - Fight The Robots" (Video) ist ein Single-Screen-Plattformer, der von Arcade-Klassikern wie Rainbow Islands inspiriert ist: Gegner müssen zunächst betäubt und dann per beherztem Draufspringen aus dem Level gekegelt werden. Mit der nun veröffentlichten Version 1.4 ist das Spiel nun komplett. Version 1.4 bietet kleinere Korrekturen am DIP-Schalter-System und einige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Außerdem wurden die WHDLoad- und CD32-Versionen überarbeitet. Zudem ist das Spiel seit dem 2. Mai komplett. (dr)
[Meldung: 04. Mai. 2026, 18:47] [Kommentare: 0]
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