|04.Mai.2026
| Wiederentdeckt: Das Spiel "Breed 96"
In einem Video stellt der Entwickler Damian Tarnawsky sein vor 30 Jahren für den Commodore Amiga 500 entwickeltes Spiel "Breed 96". Erst kürzlich hat er mithilfe von KI-Tools und einem JavaScript-Emulator wiederbelebt, sodass es nun im Browser spielbar ist.
"Breed 96" ist eine Mischung aus Weltraum-Simulation, Strategie und Ressourcen-Management. Geschrieben wurde es ursprünglich in AMOS und über Disketten-Beilagen in Computermagazinen wie Amiga Format verbreitet. Ein Brief eines ehemaligen Spielers motivierte den Entwickler nach 30 Jahren, das Projekt neu zu starten: da der ursprüngliche Quellcode und die Hardware über die Jahrzehnte verloren gingen, nutzt der Entwickler nun den Scripted Amiga Emulator, um die originalen Binärdateien in einer modernen Browser-Umgebung auszuführen. (dr)
[Meldung: 04. Mai. 2026, 22:04] [Kommentare: 0]
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