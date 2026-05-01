05.Mai.2026









Soundeffekt-Generator: AmiPulse SFX

TheoTheoderich hat mit AmiPulse SFX ein neues Tool veröffentlicht, das die Erstellung kurzer 8-Bit-Soundeffekte direkt auf dem Amiga ermöglicht. Das Tool richtet sich vor allem an Spieleentwickler und Retro-Fans, die typische In-Game-Sounds wie Laser, Treffer, Münzen, Alarme, Explosionen oder Bassdrum-Samples erzeugen möchten.



AmiPulse SFX bietet Templates für schnelle Ergebnisse, frei einstellbare Soundparameter, eine Modify-Funktion für geladene oder selbst erzeugte Sounds, einen Dateibrowser sowie eigene User-Presets. Sounds werden im 8SVX-Format gespeichert; zu importierende Dateien müssen die Endung .8SVX tragen. Das Tool wurde mit AmiBlitz3 entwickelt und setzt einen 68020-Prozessor (empfohlen: 68030 oder höher), Kickstart 3.1 oder höher und 1 MB Chip-RAM sowie etwas Fast-RAM voraus. Erzeugte Soundeffekte dürfen auch in kommerziellen Projekten frei genutzt werden.



AmiPulse SFX steht auf itch.io unter dem Titellink kostenlos als ADF und LHA-Archiv bereit. (nba)



[Meldung: 05. Mai. 2026, 11:52] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

