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|05.Mai.2026
Hans Ippisch
| Nachruf: Leserbriefonkel Rainer "Rossi" Rosshirt verstorben
Rainer "Rossi" Rosshirt, langjähriger Leserbrief-Redakteur der Amiga Games und weiterer Computec-Titel, ist am vergangenen Wochenende verstorben. Mit seiner Rubrik "Rossi's Amiga Mail-Box" wurde er zur Kultfigur der deutschen Spielepresse: Seine schnoddrigen, aber wertschätzenden Antworten machten jeden Leserbrief zum unterhaltsamen Ereignis.
Hans Ippisch, der ab Ausgabe 12/92 die Verantwortung für die Amiga Games trug, würdigt ihn auf Facebook mit persönlichen Worten: Rosshirt sei sein wichtigster Kollege gewesen und habe den Computec-Magazinen einen menschlichen Touch verliehen, der ihrem Erfolg wesentlich zugutekam. Dass Rosshirt sich nie auf konventionellen Fotos ablichten ließ und stattdessen Comic-Zeichnungen oder obskure Bilder verwendete, machte ihn zur Legende.
Weitere Nachrufe finden sich auf GamesWirtschaft und PC Games. (nba)
[Meldung: 05. Mai. 2026, 12:09] [Kommentare: 0]
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