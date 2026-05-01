|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|06.Mai.2026
| Action-Spiel: Microlyte Tankzone 1.01
Bei "Microlyte Tankzone" muss man in einem Panzer sitzend Microlyte-Kristalle einsammeln und auf Dinge schießen. Zu den Neuerungen der Version 1.01 zählen eine Unterstützung beim Auffinden der nächstgelegenen Kristalle und die Beibehaltung von eingesammelten Erweiterungen, wenn man eines seiner Leben verliert. (snx)
[Meldung: 06. Mai. 2026, 12:19] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.