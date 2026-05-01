|06.Mai.2026
Retro Games Ltd
| THEA1200: Verkaufsstart auf 4. Dezember verschoben
Retro Games Ltd hat bekanntgegeben, dass der THEA1200 sich verzögert. Als Gründe nennt CTO Chris Smith globale Chip-Engpässe sowie gestiegene Produktionskosten. Die Hardware selbst ist fertiggestellt, das Betriebssystem sei jedoch noch nicht auf dem Stand, den man sich für das Gerät vorstelle. Der neue Verkaufsstart ist für Freitag, den 4. Dezember 2026 geplant. Ein Q&A zu Vorbestellungen und weiteren Details soll in Kürze folgen. (nba)
[Meldung: 06. Mai. 2026, 12:19]
