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06.Mai.2026



 AmigaOS 4: SandboxVM 1.0
Mit SandboxVM können AmigaOS-4-Binärdateien - Programme, Bibliotheken und Treiber - in einer Sandbox auf Prozessebene ausgeführt werden, sodass ein Absturz des Gastes nur diesen selbst betrifft, nicht den Host. Die gesamte Umgebung des Gastes (Heap, privates IExec, Bibliotheks-Shims, Kommunikationsringe, Code-Image) befindet sich im erweiterten Speicher jenseits der 2-GB-Grenze; der Host sieht den Gast nur über eine kontrollierte API-Oberfläche. (snx)

[Meldung: 06. Mai. 2026, 12:20] [Kommentare: 0]
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