amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
08.Mai.2026



 Jump'n Run: Betaversion 7 von Double Baboon Ninja (AGA)
Die Entwickler des Jump'n Run "Double Baboon Ninja", das beim AmiGameJam-Wettbewerb den zweiten Platz belegte (amiga-news.de berichtete), haben ein weiteres Update mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
  • More sprites on screen!
  • Fixed sprite/water collision, platforms now disappear when touching the water
  • "Panic Rush" in Stage 1-3
  • "Flamingos Surfin’" in Stage 2-3
  • "Can You Fly, Bobby?" in Stage 3-3
  • Added blank chars for high scores
  • Animated backgrounds
  • Reworked stages with new gameplay elements
  • New giant Level 2 boss
  • New giant Level 3 boss
  • Sneak peek of Level 4!
(dr)

[Meldung: 08. Mai. 2026, 22:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.