|08.Mai.2026
| Jump'n Run: Betaversion 7 von Double Baboon Ninja (AGA)
Die Entwickler des Jump'n Run "Double Baboon Ninja", das beim AmiGameJam-Wettbewerb den zweiten Platz belegte (amiga-news.de berichtete), haben ein weiteres Update mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
(dr)
- More sprites on screen!
- Fixed sprite/water collision, platforms now disappear when touching the water
- "Panic Rush" in Stage 1-3
- "Flamingos Surfin’" in Stage 2-3
- "Can You Fly, Bobby?" in Stage 3-3
- Added blank chars for high scores
- Animated backgrounds
- Reworked stages with new gameplay elements
- New giant Level 2 boss
- New giant Level 3 boss
- Sneak peek of Level 4!
