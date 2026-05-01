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10.Mai.2026
Retro Buddys (E-Mail)


 RPROM: 7-fach-Kickstart-Umschalter nun auch im Handel erhältlich
RPROM von Niklas Ekström und Per Bengtsson ist ein ROM-Emulator für die Amiga-Modelle 500, 600 und 2000 auf Basis des Mikrocontrollers RP2350B (amiga-news.de berichtete). Für diejenigen, die nicht selber löten möchten, kann RPROM nun auch fertig im Handel erworben werden.

Der Kickstart-Umschalter bietet Platz für bis zu sieben Kickstart-ROM-Abbilder. Für die Programmierung ist ein Windows-, MacOS- oder Linux-Rechner erforderlich. Eine Version für den Amiga 1200, 3000 und 4000 ist in Vorbereitung; für diese Modelle werden dann jeweils zwei RPROMs benötigt. (snx)

[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
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