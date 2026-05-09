|10.Mai.2026
| Aminet-Uploads bis 09.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
UP-MDCM1.zip comm/amiex 29K OS3 Cursor menu door for /X...
Serial_Door_AROS.lha comm/misc 1.6M ARO Direct file transfer vi...
Amelinium.lha comm/www 716K OS3 Modern Amiga Web Browse...
vCPUComp_V3.1.lha dev/cross 62K OS3 GigatronTTL asm compile...
HWP_OggVorbis.lha dev/hwood 2.1M VAR Read and write Ogg Vorb...
NodeAmiga.lha dev/lang 606K OS3 JS runtime for AmigaOS
MCE-MOS.lha game/edit 5.4M MOS Multi-game Character Ed...
SoER-0.5.1.lha game/race 36M OS3 Pseudo-3D racing game
AmiDuke_RTG.lha game/shoot 1.0M OS3 Amiga port of Duke Nuke...
AmiQuake_RTG.lha game/shoot 11M OS3 Amiga port of WinQuake
chess_ai_000.lha game/think 174K OS3 Chess game, OCS/ECS, 68...
chess_ai_020.lha game/think 165K OS3 Chess game, 68020+, OCS...
chess_ai_040_060.lha game/think 169K OS3 Chess game, 68040/68060...
chess_ai.lha game/think 151K OS3 Full-featured chess gam...
CD3011.lha gfx/misc 100K OS3 Patch for CanDo version...
Amico8.lha misc/emu 414K OS3 PICO-8 fantasy console ...
MeasureOfDivineMisery.lha mods/8voic 20M GEN 16bit 17-channel Dark J...
vorbistools143_68k.lha mus/edit 687K OS3 Tools to manipulate Vor...
AmigaOS_Stickers_Renew.zip pix/illu 30M GEN HD labels for AmigaOS d...
olha-mos.lha util/arc 112K MOS Open LHA Archiver - cle...
SetFileSize64.lha util/cli 7K MOS Change a file's size (6...
iGame.lha util/misc 470K VAR Front-end for WHDLoad
UHCTools.lha util/misc 54K VAR UHC Tools installer
VATestprogram.zip util/misc 11M OS3 Versatile Amiga Testpro...
sunny.lha util/moni 110K MOS Adjust color temperatur...
ScreenTime.lha util/time 80K OS3 Screen clock with calen...
WBMenuEditorV1.0.lha util/wb 388K OS3 WBMenuEditor
(snx)
[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]