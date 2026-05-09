10.Mai.2026



 Aminet-Uploads bis 09.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
UP-MDCM1.zip                   comm/amiex  29K  OS3 Cursor menu door for /X...       
Serial_Door_AROS.lha           comm/misc  1.6M  ARO Direct file transfer vi...     
Amelinium.lha                  comm/www   716K  OS3 Modern Amiga Web Browse...                 
vCPUComp_V3.1.lha              dev/cross   62K  OS3 GigatronTTL asm compile...                 
HWP_OggVorbis.lha              dev/hwood  2.1M  VAR Read and write Ogg Vorb...          
NodeAmiga.lha                  dev/lang   606K  OS3 JS runtime for AmigaOS                   
MCE-MOS.lha                    game/edit  5.4M  MOS Multi-game Character Ed...              
SoER-0.5.1.lha                 game/race   36M  OS3 Pseudo-3D racing game                    
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 1.0M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
AmiQuake_RTG.lha               game/shoot  11M  OS3 Amiga port of WinQuake                   
chess_ai_000.lha               game/think 174K  OS3 Chess game, OCS/ECS, 68...               
chess_ai_020.lha               game/think 165K  OS3 Chess game, 68020+, OCS...          
chess_ai_040_060.lha           game/think 169K  OS3 Chess game, 68040/68060...     
chess_ai.lha                   game/think 151K  OS3 Full-featured chess gam...     
CD3011.lha                     gfx/misc   100K  OS3 Patch for CanDo version...   
Amico8.lha                     misc/emu   414K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
MeasureOfDivineMisery.lha      mods/8voic  20M  GEN 16bit 17-channel Dark J...          
vorbistools143_68k.lha         mus/edit   687K  OS3 Tools to manipulate Vor...        
AmigaOS_Stickers_Renew.zip     pix/illu    30M  GEN HD labels for AmigaOS d...      
olha-mos.lha                   util/arc   112K  MOS Open LHA Archiver - cle...   
SetFileSize64.lha              util/cli     7K  MOS Change a file's size (6...     
iGame.lha                      util/misc  470K  VAR Front-end for WHDLoad                    
UHCTools.lha                   util/misc   54K  VAR UHC Tools installer                      
VATestprogram.zip              util/misc   11M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
sunny.lha                      util/moni  110K  MOS Adjust color temperatur... 
ScreenTime.lha                 util/time   80K  OS3 Screen clock with calen...               
WBMenuEditorV1.0.lha           util/wb    388K  OS3 WBMenuEditor
[Meldung: 10. Mai. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
