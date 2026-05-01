|11.Mai.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: AHX-Plugin 1.4, DigiBooster-Plugin 1.2 und XMP-Plugin 1.1
Pressemitteilung: Von den Plugins, die es Hollywood ermöglichen, zahlreiche Trackermodulformate abzuspielen, wurden soeben kleinere Updates veröffentlicht. Die Updates bieten Fehlerbereinigungen, kleine Verbesserungen und Unterstützung für macOS arm64 and Linux arm64. Sie können ab sofort kostenlos vom Hollywood-Portal heruntergeladen werden. (dr)
[Meldung: 11. Mai. 2026, 06:24] [Kommentare: 0]
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