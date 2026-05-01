|11.Mai.2026
| Web-IDE für Assembler: Asm-Editor 8.0.0
ASM-Editor ist eine moderne Webapplikation zum Schreiben, Ausführen und Lernen von M68K-Assemblercode (und MIPS, RISC-V, X86), die dafür das Framework SvelteKit und die Programmiersprache Rust verwendet (Quellcode auf GitHub).
Seit unserer letzten Meldung wurden unter anderem ein Einführungskurs für allgemeine Assemblersprachen und in jedem Editor ein KI-Assistent hinzugefügt, der die Steuerung des Editors und des Emulators übernimmt. (dr)
[Meldung: 11. Mai. 2026, 21:52] [Kommentare: 0]
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