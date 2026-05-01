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12.Mai.2026



 Dateimanager: LightTreeFM
Mit LightTreeFM ist ein neuer kompakter Dateimanager für das Classic AmigaOS erschienen. Das Tool bietet ein Explorer-ähnliches Layout mit Verzeichnisbaum links und Dateiliste rechts und kommt ohne MUI oder ReAction aus. Unterstützt werden Kopieren, Ausschneiden, Umbenennen, Löschen, Archivoperationen (LHA, LZX, ZIP), ADF-Lese- und Schreibfunktionen sowie Disketten-Tools. Voraussetzung ist AmigaOS 2.04 oder neueer und ein 68020-Prozessor oder schneller. LightTreeFM befindet sich noch in aktiver Entwicklung und steht auf itch.io als "Name your price"-Download bereit. (nba)

[Meldung: 12. Mai. 2026, 17:21] [Kommentare: 0]
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