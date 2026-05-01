|13.Mai.2026
| Print-/PDF-Magazin: Retro Gamer 3/26
Am Freitag erscheint die Ausgabe 3/26 des deutschsprachigen Retro-Gamer-Magazins, das sich, wie der Name bereits sagt, klassischen Spielen verschrieben hat - mit Amiga-Bezug wird in der aktuellen Ausgabe etwa die Software-Schmiede Sensible Software gewürdigt.
Die Hefte erscheinen gedruckt sowie als PDF-Datei und bestehen jeweils etwa zur Hälfte aus übersetzten Übernahmen des britischen Originals sowie selbstverfassten Artikeln durch altgediente Redakteure von Spiele-Magazinen wie Power Play oder Video Games. (snx)
[Meldung: 13. Mai. 2026, 09:50] [Kommentare: 0]
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